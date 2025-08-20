ЗАРЕЖДАНЕ...
Мощно земетресение разтърси една от най-отдалечените държави на планетата
Трусът е регистриран в региона на Кермадек на около 1029 км от Тонга, и на 919 км от Хикс Бей. Дълбочината му е била 25 км.
Няма данни към този момент за големи щети или пострадали хора.
