Справка нав сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) показа, че е усетен доста силен трус с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер в района на Нова Ирландия.Земетресението е регистрирано на около 813 км от Соломоновите острови и на207 км на Кокопо, Папуа Нова Гвинея. Земетресението е ударило на дълбочина от 10 километра.