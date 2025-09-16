Сподели close
Справка на "Фокус" в сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC) показа, че е усетен доста силен трус с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер в района на Нова Ирландия. 

Земетресението е регистрирано на около 813 км от Соломоновите острови и на 

207 км на Кокопо, Папуа Нова Гвинея. Земетресението е ударило на дълбочина от 10 километра.