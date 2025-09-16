ЗАРЕЖДАНЕ...
Мощно земетресение в района на Нова Ирландия
©
Земетресението е регистрирано на около 813 км от Соломоновите острови и на
207 км на Кокопо, Папуа Нова Гвинея. Земетресението е ударило на дълбочина от 10 километра.
Още по темата
/
Сеизмолози след земетресението в Гърция: Няма да се изненадаме, ако видим афтъртрус с магнитуд 4,5
10.09
Още от категорията
/
България арестува руския собственик на кораба, който е в центъра на експлозията в Бейрут, при която загинаха 218 души
09:20
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.