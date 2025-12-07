МКД.
"Надявам се това да се промени, защото щетите от заседналия процес са не само за нас, но и за България, която губи време да има съсед, който е по-скоро член на ЕС", каза Муцунски.
Той подчерта, че за България е в икономически, политически и национален интерес решението на проблема.
Министърът добави, че позицията на правителството остава ясна и, че няма да се приемат никакви отстъпки, свързани с основните идентични черти на страната.
"Фокус" припомня, че вчера премиерът на РСМ Християн Мицкоски заяви, че проблемът не се крие в това дали българите ще бъдат добавени в Конституцията, а в последвалите желания за още промени.
Муцунски: България няма желание за диалог
©
Още по темата
/
Журналист за РСМ: Тонът за негативно отношение към българите се задава от премиера Християн Мицкоски
26.11
Българският журналист Владимир Перев, нападнат в магазин в Скопие: Нападението срещу мен беше нападение върху един защитник на българската кауза тук
25.11
Шкварек за скандала във Велес: Демонстрацията на македонската публика е злоба и жлъч, породени от страх и комплекси, а не патриотизъм
02.11
Проф. Павлов: Този фалшив ентусиазъм и лицемерие на РСМ, че искат да бъдат европейска земя, не отговаря на действията им
27.10
Мицкоски иска представители на РСМ в българското правителство: София да покаже европейска зрялост
11.10
Още от категорията
/
Суданските паравоенни сили атакуваха детска градина с дрон, убивайки 50 души, включително 33 деца
06.12
САЩ глобиха със 7 млн. долара компания, свързана със санкционирания руски олигарх Олег Дерипаска
06.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мицкоски: Българите може да са още утре в Конституцията!
20:59 / 06.12.2025
Апокалиптична картина в Северна Гърция
08:57 / 06.12.2025
Почина световноизвестният архитект Франк Гери
22:32 / 05.12.2025
Ескалация на напрежението в Солун, след като фермерите тръгнаха с...
18:02 / 05.12.2025
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яй...
16:40 / 04.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.