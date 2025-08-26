xAI и X на Илон Мъск заведоха дело срещу OpenAI и Apple, обвинявайки компаниите в създаване на незаконни монополи на пазара на изкуствен интелект и мобилни приложения. Делото е заведено на 25 август 2025 г. във федералния съд на Калифорния, съобщаваМъск твърди, че интегрирането на ChatGPT в iPhone в рамките на Apple Intelligence дава на OpenAI несправедливо предимство: на потребителите се "налага“ използването на ChatGPT, което намалява интереса към външни AI решения, в частност чатбота Grok от xAI. В иска се посочва също, че App Store подценява видимостта на конкурентите в раздели като "Must-Have Apps“, където ChatGPT е било единственото AI приложение към 24 август.Освен това, искът обвинява Apple в използване на доминиращата си позиция на пазара на смартфони, за да създаде "защитна бариера“ за OpenAI, тъй като интеграцията на ChatGPT в iPhone дава на компанията достъп до милиарди потребителски запитвания.Apple по-рано отрече обвиненията на Мъск, заявявайки, че алгоритмите на App Store "са проектирани да бъдат честни и безпристрастни“. OpenAI в коментар за The Verge нарече иска поредния "опит за натиск“ от страна на Мъск.