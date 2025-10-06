Daily Mail.
Нападателят е стрелял на произволен принцип по преминаващите автомобили, като е произвел около 100 изстрела. Един мъж е в тежко състояние, а има и хора, които са настанени в болница.
Нападателят е бил задържан два часа след стрелбата. Той е мъж на възраст около 60 години и е бил арестуван в сграда на "Джордж Ривър Роуд", като са иззети огнестрелни оръжия.
Ранените бяха прегледани от парамедици на място, а няколко бяха откарани в болница, включително мъжът, който е в тежко състояние.
