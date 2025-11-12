Сподели close
63-годишен мъж на остров Донуса, Гърция, е бил глобен с над 1,7 милиона евро за предполагаемо измъчване на животни. Това съобщиха властите във вторник, предава гръцката медия eKathimerini.

Мъжът е държал 58 котки заключени и недохранени, съобщи полицията от отдела на Наксос и Малките Циклади. Той е арестуван след оплаквания и е изправен пред обвинения в тежко престъпление съгласно законите за защита на животните на страната.

Очаква се общият размер на глобата да надхвърли 1,74 милиона евро, тъй като властите продължават разследването на допълнителни нарушения, сред които липсата на микрочипове и здравни документи за котките.

Заподозреният е отведен в прокуратурата на Наксос.