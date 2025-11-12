eKathimerini.
Мъжът е държал 58 котки заключени и недохранени, съобщи полицията от отдела на Наксос и Малките Циклади. Той е арестуван след оплаквания и е изправен пред обвинения в тежко престъпление съгласно законите за защита на животните на страната.
Очаква се общият размер на глобата да надхвърли 1,74 милиона евро, тъй като властите продължават разследването на допълнителни нарушения, сред които липсата на микрочипове и здравни документи за котките.
Заподозреният е отведен в прокуратурата на Наксос.
Мъж в Гърция е глобен с 1,7 милиона евро за измъчване на животни
