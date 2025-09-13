ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъже пребиха човек до смърт след ПТП и избягаха
След гонка на пътя, четирима мъже излизат от колите си и ситуацията ескалира до до бой, предава Digi24.
На кадрите, заснети от свидетели, се вижда как мъжете, участвали в конфликта, се удрят един друг с пръчки по средата на улицата, а след няколко мига единият от тях пада на земята. Замесените в скандала са откарани в болница.
Медиците, пристигат на мястото, но не успяват да спасят живота на пострадалия. Докато дойдат и органите на реда, трима от нарушителите вече са успели да избягат.
"Напусналите местопрестъплението лица са открити в град Бранище. Предвид обстоятелствата около престъплението, разследването е поето от наказателен прокурор от прокуратурата към Трибунала на Долж “, съобщиха румънските власти.
