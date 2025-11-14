Мъжът, който нападна Ариана Гранде, ще си получи заслуженото
©
В клипове с нападението, разпространявани онлайн, Гранде изглежда шокирана, когато бива сграбчена от натрапника. Колежките ѝ Мишел Йео и Синтия Ериво утешават звездата, докато Джонсън Уен е ескортиран от охраната.
Гранде не коментира инцидента, за да може събитието продължи по план.
Според местни медии, Уен, който не е бил защитен от адвокат, възнамерява да се признае за виновен пред съда.
Това не е първият път, когато Уен, който описва себе си като "Най-мразеният трол“, нахлува на концерт или събитие. В профила си в Инстаграм той качва редица клипове, в които нарушава личното пространство на известни личности, включително изскачайки на сцената на концерта на Кейти Пери в Сидни през юни тази година.
Уен направи същото и на концерт на The Chainsmokers миналия декември, припомня БТА.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Министерството на отбраната на Турция разкри самоличността на жертвите от катастрофата на военния самолет C-130
12.11
Арестуваха германец за управление на платформа за поръчкови убийства, насочена срещу Меркел и Шолц
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:18 / 13.11.2025
Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
11:59 / 13.11.2025
Средната годишна заплата в ЕС надхвърли 39 800 евро, България изо...
11:19 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.