Мъжът, обвинен в опит за убийство на Тръмп, се е опитал да се самоубие в съдебната зала
По време на четенето на съдебното решение Раут се е опитал да се намушка във врата с химикал, след което е бил насилствено изведен от съдебната зала, съобщава ABC News, цитиран от Tanjug.
Писалката обаче се е оказала, че е специално проектирана, за да не може да причини сериозни наранявания. Тя е оставила само синини по врата на Рут.
