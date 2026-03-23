Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Израелските власти смятат, че Вашингтон е в контакт с Мохамед Багер Галибаф, председател на иранския Меджлис (парламент). Това съобщи телевизионният канал N12, позовавайки се на високопоставен израелски източник.

Източникът също така заявявя пред канала, че Израел е наясно, че няколко държави полагат посреднически усилия за започване на преговори между Иран и САЩ, но израелската страна е изненадана от изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че тези контакти напредват.

По-рано Тръмп написа в Truth Social, че САЩ и Иран са провели конструктивни разговори през последните два дни за прекратяване на военните действия в Близкия изток. Той също така обяви, че е наредил на Пентагона да отложи ударите по иранската енергийна инфраструктура с пет дни. Американският лидер заяви пред репортери, че както САЩ, така и Иран демонстрират желание за постигане на споразумение и че двете страни имат ''основни точки на съгласие''.

След публикацията си в социалната мрежа Тръмп зави пред репортери, малко преди да се качи на Air Force One, че САЩ преговарят с най-уважавания лидер в Иран, но отбеляза, че това не е Моджтаба Хаменей.

Галибаф отрече съобщенията и написа в X, че ''не провежда преговори със Съединените щати'',твърдейки, че ''това е фалшива новина, предназначена да манипулира финансовите пазари и петролния пазар – и да позволи на Съединените щати и Израел да избягат от калта, в която се намират''.

По-рано иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на източник, съобщи, че Техеран не е преговарял и не преговаря с Вашингтон. Според агенцията, президентът на САЩ се е отказал от идеята за удари по иранска инфраструктура, защото ''военните заплахи от Иран са станали по-правдоподобни''.