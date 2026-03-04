НАТО осъди атаките на Иран срещу Турция
"Осъждаме атаките на Иран срещу Турция. НАТО застава твърдо зад всички свои съюзници, включително Турция, докато Иран продължава безразборните си атаки в региона“, заявява говорителят Алисън Харт.
"Нашата позиция за възпиране и отбрана остава силна във всички области, включително по отношение на противовъздушната и противоракетната отбрана“, допълва Харт.
Както ФОКУС съобщи по-рано, турското министерство на отбраната заяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е свалила иранска балистична ракета, изстреляна към турското въздушно пространство.
Министерството допълва, че Турция ще проведе разговори с НАТО и другите си съюзници след атаката.

