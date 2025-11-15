Миналия месец оригиналният филм на Netflix A House of Dynamite, режисиран от носителката на "Оскар“ Катрин Бигълоу, беше посрещнат с критики от зрителите, главно заради двусмисления си край. Пентагонът също не хареса филма и издаде рядко публично изявление, в което разкритикува представянето на програмата за противоракетна отбрана. Въпреки това филмът определено предизвика дебат за заплахата от ядрените оръжия, тъй като даде вътрешна информация за това как правителството на САЩ би реагирало на такава атака.
Един от въпросите, задавани от много зрители, освен дали Чикаго – целта на мистериозната ракета, която е в центъра на сюжета на филма – е унищожена при ядрената атака, е дали строго секретният комплекс Raven Rock Mountain е реален.
Кратният отговор е "да“. Този обект е описан като "подземен Пентагон“, разположен в окръг Адамс, щата Пенсилвания.
Комплексът Raven Rock Mountain е известен и под множество други имена, сред които Site R, Alternate Joint Communications Center (AJCC), Alternate National Military Command Center (ANMCC), National Military Command Center – Raven Rock (NMCC-4), The Rock и Harry’s Hole. Последното име се свързва с президента Хари С. Труман, който е одобрил изграждането му в началото на Студената война. То е било и все още е предназначено да гарантира непрекъснатостта на управлението в случай на ядрен конфликт.
Какво знаем за комплекса Raven Rock Mountain
Макар Raven Rock да се появява в поредицата видеоигри Fallout – което ни напомня, че съществуването на комплекса не е добре пазена тайна – вероятно той не е точно като "Vaults“ от играта, която наскоро беше адаптирана в оригинална поредица на Amazon Video. Вероятно също не прилича на "Силозите“ от оригиналния сериал на Apple "Силоз“, базиран на поредицата от три романа на Хю Хауи.
Въпреки че е известно, че съоръжението Raven Rock съществува, правителството на Съединените щати е предоставило малко подробности за това, което всъщност се намира под планината. Това е едно от най-строго охраняваните тайни военни съоръжения в страната, сравнимо с "Зона 51“ в южна Невада.
Намиращ се в планина в южна Пенсилвания, на границата с северна Мериленд, обектът е оборудван с безпрецедентно ниво на сигурност. Той е самодостатъчен, оборудван с електроцентрала, водоснабдяване и система за филтриране на въздуха. Според доклад на NPR от 2017 г., в издълбаната планина съществува "самостоятелен град“, състоящ се от няколко триетажни сгради.
"Има всичко, което би имало в един малък град – има пожарна, полицейско управление, медицински заведения, трапезарии“, споделя пред NPR репортерът по въпросите на националната сигурност Гарет Граф.
Статията на NPR цитира изследването на Граф от книгата му "Raven Rock: Историята на тайния план на американското правителство да се спаси, докато останалите от нас умират“. Граф обяснява също, че след края на Студената война и разпадането на Съветския съюз необходимостта от Raven Rock става по-малко очевидна. На 11 септември обаче жителите на района съобщават, че са видели невиждани досега конвои от черни SUV-ове, за които се предполага, че превозват високопоставени правителствени служители. Съоръжението е рестартирано и разширено и към 2017 г. "може да побере до 5000 души в случай на извънредна ситуация“.
Целта не е да се гарантира оцеляването на човечеството след ядрена война или друга глобална катастрофа, а да се осигури непрекъснатостта на американското правителство. Това означава, че повечето от тези 5000 жители няма да вземат семействата си със себе си. Въпреки че може да е самостоятелен подземен град, условията вероятно са оскъдни и сравними с тези в бедствен приют, с общи бани, душове и двуетажни легла вместо луксозни апартаменти.
Други правителствени бункери, които все още функционират в САЩ
Raven Rock е само един от няколкото правителствени бункера, разположени в САЩ, които все още функционират. Комплексът Cheyenne Mountain в Колорадо, управляван от космическите сили на САЩ, може да изпълнява подобна роля за високопоставени военни лица по време на криза. Центърът за спешни операции Mount Weather, разположен в северна Вирджиния, е друго подобно съоръжение.
Конгресът на САЩ имаше свой собствен таен бункер, но той вече не е таен
Може би най-достъпното от тайните ядрени съоръжения в Америка е The Greenbrier, бункер, разположен под разкошен курорт, сгушен в планината Алегени близо до Уайт Сълфър Спрингс, Западна Вирдж
Курортът Greenbrier е посрещал "принцове и политици от откриването си през 1778 г.“, а след това изненадващо "започна строителството на ново крило в края на 1958 г.“, съобщава списание Smithsonian.
Такова разширение не е било необичайно за луксозен хотел. Новият проект обаче не е бил за нов басейн, конферентни зали или дори секс замък за тези, които редовно бродят по коридорите на властта. Вместо това е бил за нещо по-зловещо. Местните жители отбелязват, че разширението е изисквало огромни количества бетон и огромни стоманени врати.
Може би не е изненадващо, като се има предвид, че това е било в епохата преди социалните медии и настоящото недоверие към правителството, подозренията са останали частни и изолирани в рамките на общността. Все пак това е било нещо, което си е заслужавало да бъде обект на дива конспиративна теория. Под Greenbrier е било построено ново крило на хотела като таен ядрен бункер, за да се осигури "жилищно и работно пространство“ за "всеки един член на Конгреса на Съединените щати“ в случай на ядрена война.
Наречено "Проект Гръцки остров“, разширението на Greenbrier е завършено точно навреме за Кубинската ракетна криза, но никога не е било заето от законодатели. То остава една от най-добре пазените тайни на правителството от 1961 до 1992 г., дори когато скандалите "Уотергейт“ и "Аферата Иран-Контра“ стават водещи новини.
Слуховете продължават да циркулират в продължение на години, но винаги са отхвърляни. Съобщава се, че местните жители се гордеят с факта, че знаят за съществуването на нещо там, но не говорят за него.
Тайната на Greenbrier най-накрая е разкрита през 1992 г., когато вестник Washington Post съобщава за съществуването му. Същата година обектът е декласифициран и от 1995 г. е отворен за посещения.
Днес знаем, че бункерът е имал 1000 легла и кафене с 400 места, както и две аудитории за законодатели, едната за Камарата на представителите, а другата за Сената. Имало е "инсинератор за отпадъци, който можел да служи като крематориум“. Това подсказва, че законодателите са могли да оцелеят под земята в продължение на седмици или месеци.
Днес е добре известно, че в страната съществуват няколко "съоръжения за края на света“, но за онези, които са избрани да оцелеят – и обикновено трябва да оставят семействата си зад себе си, с несигурна съдба – това едва ли може да се нарече живот. Със сигурност не би означавало да живеят в лукс.
