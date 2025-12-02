Tanjug.
"Спирането на работата на преработвателните инсталации се извършва по принципа, който се прилага, когато става въпрос за планови ремонти, и се извършва в съответствие със законите на Република Сърбия, вътрешните правила на компанията и най-строгите екологични стандарти и правила за безопасност и здраве при работа“, съобщават от NIS.
По време на процеса на спиране заводите се поддържат в състояние на техническа готовност, за да бъдат готови да стартират отново веднага щом се осигури суров петрол и се създадат условия за продължаване на производството, се посочва в изявлението на компанията.
NIS: Започна спирането на работата на инсталациите в нефтената рафинерия Панчево
©
Още по темата
/
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
12.11
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
11.11
Reuters: САЩ отрекоха Унгария, да бесрочно освободена от санкциите за енергийни доставки от Русия
09.11
Още от категорията
/
Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини е сред задържаните при акция за разследване на измами
16:22
ЕС отчита 182 000 смъртни случая от замърсяване на въздуха, България постига значително подобрение
12:24
Бившият заместник-министър на финансите на Великобритания получи двугодишна присъда в Бангладеш
01.12
Най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия отне живота на над 140 души, още 100 са в неизвестност
01.12
"Хищник в униформа": Най-големият сексскандал в историята на американската армия – Гинеколог записвал на видео прегледите на пациентките си
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русия обяви, че е превзела изцяло Покровск и Волчанск
22:31 / 01.12.2025
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е ...
18:43 / 29.11.2025
Червен код за време в Гърция
18:10 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.