По-рано Министерството на финансите на САЩ одобри тримесечен лиценз за NIS, за да даде време на собствениците на компанията да търсят купувач.
Днес компанията обяви, че съответствие със състоянието на преговорите между акционери и заинтересовани страни, до OFAC е изпратено искане за получаване на нов лиценз, който би позволил на NIS да работи, докато преговорите за устойчиво решение продължават, се казва в изявлението.
"Компанията е подала ново заявление до OFAC за специален лиценз, който ѝ позволява да функционира като действащо предприятие. Предишният лиценз, издаден на 14 ноември и валиден до 13 февруари 2026 г., одобряваше преговори между акционери и други заинтересовани страни относно промяна в структурата на собственост на NIS'', съобщи пресслужбата на компанията.
Според нея, новият лиценз ще позволи на NIS да функционира "по време на преговори за намиране на устойчиво решение“ относно бъдещето си.
През януари 2025 г. Министерството на финансите на САЩ добави "Газпром нефт“, главния изпълнителен директор на компанията Александър Дюков и НИС Сърбия към списъка със санкции. След няколко забавяния ограниченията влязоха в сила на 9 октомври. Сръбският президент Александър Вучич подчерта тогава, че не държи Русия отговорна и се надява на съвместно решение. По-късно той заяви, че след американските мерки NIS на практика се е озовала под ограничения и от Европейския съюз.
