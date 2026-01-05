NY Post.
Ако бъде признат за виновен, Мадуро най-вероятно ще прекара остатъка от живота си зад решетките – или нещо по-лошо.
Мадуро е ескортиран с хеликоптер до съда в Манхатън
Съгласно федералния закон, обвиняем, признат за виновен в нарушение на Закона за контролираните вещества "в рамките на продължителна престъпна дейност“, може да бъде осъден "на смърт".
Федералните престъпления, наказуеми със смъртно наказание, включват, по-специално, убийство, държавна измяна или шпионаж, както и престъпления, свързани с наркотици, които не включват убийство.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към "много болната“ Колумбия след операцията във Венецуела.
Следва да се отбележи обаче, че смъртни присъди за престъпления, свързани с наркотици, не се налагат често в САЩ.
NYP: Мадуро е заплашен от смъртна присъда
