През 1965 г., по време на тайна операция на ЦРУ на планината Нанда Деви (втората по височина планина в Индия – 7816 м), в Хималаите изчезва радиоизотопен генератор с плутоний SNAP-19, предназначен за наблюдение на ядрените опити на Китай, съобщава The New York Times.

Американски и индийски алпинисти са се канели да инсталират на върха оборудване, включително 22-килограмово преносимо ядрено устройство, но не са успели да завършат операцията поради внезапно настъпила снежна буря. По заповед на ръководителя на мисията капитан М.С. Коли те скрили устройството в лагера на склона и се евакуирали.

Оттогава генераторът не е намерен, пише вестникът. Той съдържал плутоний-239 и плутоний-238 – изотопи, използвани в ядрени боеприпаси и източници на енергия за космически апарати. Вашингтон официално не признава факта за загубата на оборудването.

Операцията е била проведена с цел наблюдение на китайските ядрени тестове, след като Пекин е провел първите си тестове на атомна бомба през 1964 г. на полигона в Синдзян. NYT отбелязва, че на САЩ и Индия е било особено трудно да проследяват развитието на ядрената програма на Китай, тъй като нито една от тези страни не е разполагала с достатъчно разузнавателни данни.

Мисията се пазила в тайна повече от десет години. Историята за "аферата Нанда-Деви“ става известна едва на 12 април 1978 г. След като репортерът Хауърд Кон разказва за операцията в списанието Outside (клон на Rolling Stone), двама конгресмени-демократи, Джон Дингъл и Ричард Отингер, са се обърнали към президента Джими Картър с призив "да предприеме всички необходими стъпки за разрешаване на тази сериозна и неприятна ситуация“.

Индийските екологисти досега изразяват опасения, че устройството може да попадне в изворите на Ганга при топенето на ледниците и да предизвика радиационно замърсяване, пише NYT.