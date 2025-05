© виж галерията По време на кандидатпрезидентската кампания на Доналд Тръмп милиардерът Илон Мъск е злоупотребявал с множество наркотици, пише New York Times.



След като влезе в орбитата на президента Тръмп, залитанията му по наркотиците драстично се задълбочили. Собственикът на SpaceX, Tesla и социалната мрежа X дари около 275 млн. долара, за да помогне на Тръмп да се завърне в Белия дом.



През този период Мъск започва да взима наркотици далеч повече от преди това.Самият той разказвал, че приемал толкова много кетамин, мощен анестетик, че това започнало да се отразява на пикочния му мехур - известен ефект от хроничната употреба. Взимал екстази и халюциногенни гъби.Според свидетели, по време на кампанията той пътувал с кутия за лекарства за всекидневен прием, в която имало около 20 хапчета, включително такива с маркировка на стимуланта Adderall.



Не е ясно дали 53-годишният Мъск е вземал наркотици, след като официално стана част от администрацията на Белия дом и му бе поверено от Тръмп драстично да съкрати федералната бюрокрация.Милиардерът не веднъж е демонстрирал хаотично поведение- чрез обиди към членовете на администрацията, нецензурни жестове и странни отговори по време на интервюта, посочва изданието.



Белият дом не отговори на запитванията дали е поискал от американският милиардер да се подложи на тестове за наркотици. След публикуването на тази статия в петък сутринта, Харисън Фийлдс, говорител на Белия дом, публикува изявление пред The New York Times, в което приписва огромни заслуги на Мъск за съдействието за намаляване на държавните разходи. Той отказа да коментира темата за злоупотребата на наркотици.



В сряда Мъск обяви, че напуска администрацията на Тръмп, като подчерта, че е прекарал прекалено много време в политиката, вместо да наглежда бизнеса си.