NYT: Пийт Хегсет е публикувал данни за ударите в Йемен в чат със съпругата си

© Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е споделил подробни планове за военната операция срещу хутите в Йемен в групов личен чат в месинджъра Signal, в който участват съпругата му, адвокатът и брат му, съобщава New York Times.



Според източниците на изданието Хегсет е дал информация в частния чат за предстоящите удари по Йемен на 15 март.



По-специално той е споделил графика на полетите на самолетите F/A-18 Hornet, насочени срещу хутите в Йемен.



Отбелязва се, че чатът е бил създаден от самия Хегсет.



Източници на CNN твърдят, че настоящият чат е създаден по време на изслушванията за утвърждаване на Хегсет, за да могат най-близките му съюзници да изготвят стратегии.



The New York Times отбелязва, че фактът, че в чата участват съпругата, братът и личният адвокат на министъра на отбраната, никой от които няма видима причина да бъде посветен в оперативните подробности на военната операция, със сигурност ще повдигне допълнителни въпроси относно спазването на протоколите за сигурност от страна на Хегсет.



Темата за небрежното боравене с информация продължава и в Washington Post.



Според изданието хиляди хора са получили достъп до поверителни документи, включително до плановете на Белия дом.



Според вестника служителите на Администрацията за общи услуги (GSA) на правителството на САЩ по невнимание са дали достъп до папка в Google Drive, съдържаща поверителни документи, на целия персонал, който включва над 11 хил. 200 души.



The Washington Post отбелязва, че споделянето на информация, продължило поне четири години, е показателно и за небрежното боравене с поверителна информация, характерно както за администрациите на президента на САЩ Доналд Тръмп, така и за тази на бившия президент Джо Байдън.



Както беше съобщено, в края на март Джефри Голдбърг, главен редактор на The Atlantic, разкри, че случайно се е озовал в частен чат в месинджър, където Хегсет е обсъждал планове за нанасяне на удари по цели на хутите в Йемен с вицепрезидента на страната Джей Ди Ванс, съветника по националната сигурност Майк Уолц и държавния секретар Марко Рубио.