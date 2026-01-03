Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Американските удари са довели до жертви сред венецуелци, а властите в латиноамериканската страна проверяват броя на загиналите и ранените. Това съобщи The New York Times, позовавайки се на венецуелски официални лица.

По-рано министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес заяви, че американски хеликоптери са изстреляли ракети по жилищни райони на Каракас.