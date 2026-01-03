The New York Times, позовавайки се на венецуелски официални лица.
По-рано министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес заяви, че американски хеликоптери са изстреляли ракети по жилищни райони на Каракас.
NYT: Венецуелци са убити и ранени при атака на САЩ
