Над 10 000 фермери от цяла Европа протестират в Брюксел
©
Над 40 национални организации от 27 европейски страни са заявили присъствието си. Това ще бъде първият път, когато представители от всяка страна от ЕС ще се съберат, за да изискат спешни действия за бъдещето на селското стопанство на ЕС. В протеста ще се включат и български земеделски производители, заяви Георги Стоянов, председател на Български фермерски съюз, която организация е член на "Копа-Коджека".
"Копа-Коджека" посочва, че протестът се провежда в контекста на застой в европейската селскостопанска политика, белязан от:
- неприемливи предложения за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г., които нямат сходство и адекватно финансиране;
- търговска политика, провеждана от ЕС в очевиден ущърб на европейския селскостопански сектор;
- необходимост от опростяване, по-добри регулации и правна сигурност.
Протестът се провежда в деня, в който Европейският съвет обсъжда бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР).
Още от категорията
/
Отново е блокирано движението за тирове на ГКПП "Илинден" и "Кулата" заради протест на гръцки фермери
13:42
Фон дер Лайен: Няма да продължим напред, докато не одобрим финансирането за Украйна за 2026-27 г.
12:52
Международен анализатор обясни какво се крие зад стратегията на Ердоган "Визия за тюркския свят"
08:33
Семейството на нападателят, убит при стрелбата на плажа Бонди в Австралия, не е знаело за неговия екстремизъм
16.12
Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяване на тази война, а на Тръмп му трябва алиби
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу...
19:42 / 17.12.2025
Европейският парламент окончателно одобри забраната за внос на ру...
16:01 / 17.12.2025
Българин загина на бойното поле в Украйна
20:00 / 16.12.2025
България и още седем страни от източния фланг на ЕС: Русия е осно...
17:58 / 16.12.2025
Най-малко 13 души загинаха, а повече от 10 бяха ранени при преобр...
16:00 / 16.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.