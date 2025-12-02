Сподели close
Над 1200 души са загинали, а над 800 все още са в неизвестност при катастрофални наводнения и свлачища, предизвикани от отделни бури, донесли обилни и продължителни валежи в Шри Ланка, голяма част от Суматра в Индонезия, Южен Тайланд и Северна Малайзия през последната седмица, според последните данни на властите в засегнатите страни. Наводненията и свлачищата са убили най-малко 659 души на индонезийския остров Суматра, 181 в Тайланд, 390 души в Шри Ланка и трима в Индия, съобщава Channel News Asia.

Спасителите издирват още 475 души, изчезнали в Индонезия, и 352 в Шри Ланка, след като циклонът Дитва и други бури причиниха наводнения и свлачища в региона.

Властите в Шри Ланка съобщиха, че около 218 000 души са във временни убежища, след като проливните дъждове предизвикаха свлачища, главно в централните хълмове, където се отглежда чай.

Железопътните и въздушните услуги са възобновени след прекъсване миналата седмица, но училищата остават затворени.

Президентът на Шри Ланка Анура Кумара Дисанаяке заяви, че циклонът Дитва е "най-голямото и най-опустошителното“ природно бедствие в историята на страната.

Същият циклон донесе и проливни дъждове в южния индийски щат Тамил Наду през уикенда, като властите съобщиха за трима загинали.

В Индонезия наводнения и свлачища на остров Суматра повредиха над 28 000 домове, а 1,4 милиона души бяха засегнати от проливните дъждове, причинени от тропическа буря, образувала се в Малакския проток, докато близо 300 000 души бяха разселени от наводненията.

В Южен Тайланд започна почистването на улици и сгради, след като тежките наводнения засегнаха над 1,5 милиона домакинства и 3,9 милиона души.

Властите работят за възстановяване на инфраструктурата, включително водоснабдяването и електричеството.

Тайландският премиер Анутин Чарнивиракул заяви, че очаква жителите да могат да се върнат по домовете си в рамките на една седмица.