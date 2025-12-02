Channel News Asia.
Спасителите издирват още 475 души, изчезнали в Индонезия, и 352 в Шри Ланка, след като циклонът Дитва и други бури причиниха наводнения и свлачища в региона.
Властите в Шри Ланка съобщиха, че около 218 000 души са във временни убежища, след като проливните дъждове предизвикаха свлачища, главно в централните хълмове, където се отглежда чай.
Железопътните и въздушните услуги са възобновени след прекъсване миналата седмица, но училищата остават затворени.
Президентът на Шри Ланка Анура Кумара Дисанаяке заяви, че циклонът Дитва е "най-голямото и най-опустошителното“ природно бедствие в историята на страната.
Същият циклон донесе и проливни дъждове в южния индийски щат Тамил Наду през уикенда, като властите съобщиха за трима загинали.
В Индонезия наводнения и свлачища на остров Суматра повредиха над 28 000 домове, а 1,4 милиона души бяха засегнати от проливните дъждове, причинени от тропическа буря, образувала се в Малакския проток, докато близо 300 000 души бяха разселени от наводненията.
В Южен Тайланд започна почистването на улици и сгради, след като тежките наводнения засегнаха над 1,5 милиона домакинства и 3,9 милиона души.
Властите работят за възстановяване на инфраструктурата, включително водоснабдяването и електричеството.
Тайландският премиер Анутин Чарнивиракул заяви, че очаква жителите да могат да се върнат по домовете си в рамките на една седмица.
Над 1200 загинали, 800 изчезнали при наводненията в Югоизточна Азия
©
Още от категорията
/
Най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия отне живота на над 140 души, още 100 са в неизвестност
01.12
В Русия превърнаха гълъби в разузнавателни "биодронове", които могат да се управляват дистанционно
28.11
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русия обяви, че е превзела изцяло Покровск и Волчанск
22:31 / 01.12.2025
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е ...
18:43 / 29.11.2025
Червен код за време в Гърция
18:10 / 29.11.2025
Най-малко 153 души загинаха при наводненията в Шри Ланка
17:10 / 29.11.2025
Тръмп обяви затваряне на въздушното пространство над Венецуела
15:58 / 29.11.2025
Стрелба по време на Черния петък в Калифорния, трима души са ране...
09:30 / 29.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.