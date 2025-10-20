Sky News.
Между 250 и 300 активисти за защита на животните заявиха, че 15-те пингвина се държат "в заграждение без прозорци в мазе" в лондонския аквариум, без дневна светлина или достъп на открито.
Аквариумът, собственост на Merlin Entertainments, откри първата си изложба на пингвини през май 2011 г.
Участниците в кампанията, организирали протеста, споделят, че 10-те пингвина, донесени от зоопарка в Единбург, "се държат 14 години в мазе", с басейн с дълбочина само около седем фута (2,1 м), в който да плуват.
Говорител на лондонския аквариум Sea Life заяви в неделя, че местообитанието на пингвините е "проектирано с помощта и съветите на специалисти ветеринарни лекари".
Фиъргъл Шарки, бивш певец на The Undertones, сега известен с кампанията си срещу водната индустрия, предизвика новия главен изпълнителен директор на Merlin Entertainments Фиона Истууд да "размени местата си с пингвините".
"Ако тя е готова да прекара един месец там долу с тези пингвини, аз ще даря 1000 паунда от парите си на благотворителна организация по неин избор. Както вече знаем, някои от тях са в мазето от 14 години и никога не са излизали на свобода", заяви Шарки.
Той добави: "Няма причина те да се възползват по някакъв начин от затварянето на 15 птици в мазето на старата сграда на общинския съвет. Това е глупост и трябва да спре."
В изявлението от ръководителите на аквариума Sea Life заявиха, че са "ангажирани да подкрепят каузите за опазването на природата в световен мащаб" чрез програмата си "Размножаване, спасяване, защита", която подкрепя застрашените видове.
Британската компания притежава редица тематични паркове и други атракции в Обединеното кралство, включително Alton Towers, Legoland Windsor, музея на мадам Тюсо, Thorpe Park и Chessington World of Adventures.
Пингвините Gentoo са отлични плувци, най-бързата плуваща птица в света, според благотворителната организация Penguins International. В дивата природа те могат да достигнат скорост до 35 км/ч.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.