Смъртните случаи са настъпили в рамките на последния месец, след приема на лекарство, съдържащо токсичния диетилен гликол - в концентрации близо 500 пъти над допустимата норма, според властите. Всички случаи са свързани с продукта Coldrif, който е бил забранен, след като лабораторните тестове потвърдиха наличието на вредния химикал. В изявление от 7 октомври, главният контролер по лекарствата в Индия, Раджив Рагхуванши, обяви, че инспекциите във фармацевтичните заводи са разкрили, че много от компаниите не спазват изискването да тестват всяка партида суровини и готови продукти, както се изисква по закона за лекарствените средства.
Медията NDTV съобщава, че във фабрика на компанията Sresan Pharmaceuticals в щата Тамил Наду - производител на сиропа Coldrif - инспекторите са открили ръждясали машини и опасни производствени практики. Макар че пробите, взети на място, са дали положителни резултати за диетилен гликол, тези, събрани в Мадхя Прадеш, не са, което повдига съмнения за проследяемостта и контрола по дистрибуцията.
Според India Today инспекторите от регионалния отдел по лекарствения контрол в Тамил Наду са открили над 350 сериозни пропуска в производствения процес. Собственикът на компанията - 75-годишният С Ранганатан е бил арестуван в град Ченай и предаден на полицията в Мадхя Прадеш, информира The Hindustan Times.
След инцидента властите са забранили разпространението на Coldrif в осем индийски щата и територии, сред които: Тамил Наду, Мадхя Прадеш, Керала, Карнатака, Пенджаб, Химачал Прадеш, Утар Прадеш и Пудучери. Световната здравна организация (СЗО) също поиска спешни обяснения от индийските власти за възможността токсичният сироп да е бил изнасян в други държави. В изявление пред Reuters, СЗО подчерта, че очаква ясна информация от индийското правителство по въпроса.
