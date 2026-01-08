The Independent.
Нивото на тревога беше повишено до степен 3 от петстепенната система, след като бяха регистрирани скални срутвания от кратера, включително отломки с размерите на автомобили, както и пирокластични потоци от гореща пепел, газ и скали.
Според главния вулканолог на страната Тересито Баколкол става дума за "тихо изригване", при което лава се натрупва близо до върха, напуква вулканичния купол и предизвиква повтарящи се срутвания. По думите му е твърде рано да се прогнозира дали активността ще прерасне в силно експлозивно изригване, тъй като липсват други ключови признаци като засилена сеизмична активност и високи нива на серен диоксид.
Военни, полиция и служби за бедствия са евакуирали над 2800 жители от 729 домакинства в радиус от 6 километра около кратера – зона, обявена отдавна за постоянно опасна. Още около 600 души са напуснали домовете си доброволно и са настанени в държавни убежища. Въпреки забраната за обитаване на опасната зона, хиляди хора живеят там от десетилетия, а дейности като земеделие, добив на пясък и туризъм продължават да се развиват.
Вулканът "Майон", с височина 2462 метра, е една от най-посещаваните туристически атракции в страната заради почти идеалната си конусовидна форма, но е изригвал 54 пъти от 1616 г. насам. Филипините се намират в Тихоокеанския "огнен пръстен" и често са засегнати от вулканични изригвания, земетресения и около 20 тайфуна годишно, което принуждава много бедни общности да живеят в постоянен риск.
Над 2800 души са евакуирани заради активността на вулкана "Майон"
©
Реклама
Още от категорията
/
Собственичката на бара в Кран Монтана е бягала с парите от касата, докато клиентите се опитвали да избягат от пламъците
10:46
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Sky News: САЩ успешно задържаха руския петролен танкер "Маринера"...
16:12 / 07.01.2026
Хиляди са убити без съд и заличени по име в Македония само защото...
11:27 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.