Болница в Исламабад призовава за даряване на кръв
Пакистанският институт за медицински науки, известен в Исламабад просто като PIMS, призовава жителите да даряват кръв, тъй като се справя с притока на пациенти, ранени при днешния атентат.
Хората, които живеят в столицата или в близкия Равалпинди, се приканват да даряват кръв, за да помогнат за спасяването на човешки животи.
Над 30 загинали при самоубийствен атентат в пакистанска джамия
