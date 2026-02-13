Le Figaro.
Френската компания Enedis, отговаряща за разпределението на електроенергията, отбеляза, че до петък сутринта специалистите са успели да възстановят електрозахранването на около половината от 900 хиляди клиенти, които са били засегнати от прекъсвания на тока вчера.
От компанията добавят, че са ангажирали 3 хиляди специалисти за разрешаване на проблема.
Най-силно засегнати са регионите Нова Аквитания и Окситания.
Според френската метеорологична служба, "Нилс“ е достигнал Корсика и е започнал постепенно да отслабва. В същото време, в нощта на петък скоростта на поривите на вятъра е достигнала 170 км/ч.
Междувременно в департаментите Ло и Гаронна и Жиронда е обявена най-високата – червена – степен на опасност от лоши метеорологични условия поради наводнения. В четири департамента във Френските Алпи е обявена повишена степен на опасност поради риск от лавини.
Над 450 000 домакинства във Франция остават без ток след бурята "Нилс"
©
Още по темата
/
Най-малко 15 загинали, хиляди евакуирани и се очакват нови проливни дъждове: Португалия е връхлетяна от нова природна стихия
12.02
Още от категорията
/
Разгневени роднини на жертвите от клуба в Кран-Монтана чакаха собствениците в прокуратурата в Сион
12.02
САЩ нанесоха удари по кораб, заподозрян в "трафик на наркотици" в източната част на Тихия океан
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, кое...
21:37 / 12.02.2026
Белгийската полиция обискира сгради на ЕК
16:01 / 12.02.2026
ЕК представи план за противодействие на заплахите от дронове
14:29 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелбата в гимназия в Кан...
08:29 / 11.02.2026
Силно земетресение удари Източна Турция
08:30 / 11.02.2026
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
20:38 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.