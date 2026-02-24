BBC.
По данни на летищните власти 98 на сто от полетите на летище Ла Гуардия в Ню Йорк са били спрени, както и 91% на JFK. Причината - близо 40 сантиметра сняг и силен вятър. Международното летище Логан в Бостън е отменило 91 на сто от полетите си, а Нюарк в Ню Джърси 92%. Стотици хиляди домакинства са останали без ток, след като тежкия и мокър сняг, придружен от силен вятър е скъсал жици и е съборил електрически стълбове. .
На места снежната покривка достига 80 сантиметра..
текст: Милен Кандарашев
Над 5 хиляди отменени полета в САЩ заради снежната буря и в днешния ден
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Открийте 10-те разликите: Путин отново изчезна за 13 дни, докато опасенията за здравето му нарастват
09:06
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този етап е блокиран от Словакия и Унгария
23.02
Експерти алармират за: Опасни химически смеси в препаратите, които не са в полезрението на националните центрове по отравяния
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Досиетата ''Епстийн'': Питър Манделсън е арестуван по подозрение ...
20:16 / 23.02.2026
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този...
16:39 / 23.02.2026
Експерти алармират за: Опасни химически смеси в препаратите, коит...
12:44 / 23.02.2026
Земетресение от 6.1 по Рихтер разтърси Аляска
08:33 / 23.02.2026
Земетресение с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер удари бреговете ...
20:56 / 22.02.2026
Хаос в САЩ: Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е...
21:02 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.