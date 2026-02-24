Транспортен хаос предизвика мощната снежна буря, която връхлетя североизточното крайбрежие на САЩ. И през днешния ден над 5 хиляди полета бяха отменени от летищата в Ню Йорк, Бостън, Филаделфия и Ню Джърси, информираПо данни на летищните власти 98 на сто от полетите на летище Ла Гуардия в Ню Йорк са били спрени, както и 91% на JFK. Причината - близо 40 сантиметра сняг и силен вятър. Международното летище Логан в Бостън е отменило 91 на сто от полетите си, а Нюарк в Ню Джърси 92%. Стотици хиляди домакинства са останали без ток, след като тежкия и мокър сняг, придружен от силен вятър е скъсал жици и е съборил електрически стълбове. .На места снежната покривка достига 80 сантиметра..