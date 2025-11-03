ABC News.
Филипинските власти предупреждават жителите за проливни дъждове и потенциално смъртоносни вълни с височина над три метра.
Тайфунът "Калмаеги" е видян за последно на около 235 километра източно от град Гуиуан в провинция Източен Самар, с постоянни ветрове до 120 километра в час и пориви до 150 километра в час.
Очаква се бурята да се придвижи на запад през нощта и да засегне централните островни провинции.
На повече от 70 000 души в крайбрежните градове Гуиуан, Мерседес и Салседо е наредено да се преместят в евакуационни центрове или бетонни къщи и сгради, сертифицирани като достатъчно здрави, за да издържат на удара на тайфуна.
Над 70 000 души се евакуират, докато тайфунът "Калмаеги" приближава източната част на Филипините
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Euractiv: ЕС обмисля да разшири правомощията на Frontex, за да се справи със заплахите от дронове
11:24
Опасна мода в Русия: Чрез TikTok се популяризират хапчета за отслабване с тежки странични ефекти
02.11
Френските разузнавателни служби: Българите, осквернили мемориала на "Холокоста", са част от руска кампания
31.10
Захарова: "Коалицията на желаещите" все повече се фокусира върху икономическия натиск върху Русия
31.10
Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Зеленски: Украйна получи обещаните Patriot от Германия
18:24 / 02.11.2025
Силно земетресение разтърси Западна Турция
15:00 / 02.11.2025
Двама души продължават да се борят за живота си след атаката във ...
13:29 / 02.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.