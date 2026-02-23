USA TODAY.
Според уебсайта за проследяване на полети FlightAware, над 3300 полета в САЩ са отменени за неделя, 22 февруари, а над 5000 други са забавени. В опит да предвидят последиците, авиокомпаниите вече са отменили над 4800 полета в САЩ, планирани за понеделник, 23 февруари.
Очаква се тези цифри да се увеличат, тъй като се очаква бурята да донесе около 50 см сняг в някои райони.
Над 8000 полета в САЩ са отменени заради настъпването на силна буря
