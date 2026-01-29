Сподели close
Метеорологичните служби на страната издадоха предупреждения за силни снеговалежи по крайбрежието на Японско море, от западните до северните райони на страната, като се очаква явленията да продължат до петък, предава Euronews.

Тежката буря, която връхлита Япония, вече е причинила сериозни проблеми в движението, тъй като непрекъснатите снеговалежи създадоха опасни условия по пътищата, затруднявайки придвижването.

В област Ниигата община Цунан е регистрирала 21 см сняг за шест часа, а в района Татами, Фукушима са регистрирани 16 см за същия период. Общата снежната покривка вече достига 264 см в части от Ниигата и 150 см в град Аомори.

Според прогнозите, по-студените въздушни маси се очаква да засилят още повече явленията в Тохоку, както и в западната и източната част на Япония. В някои райони властите очакват да падне до 70 см нов сняг в рамките на 24 часа.

Компетентните служби предупреждават за проблеми с транспорта, повишен риск от лавини и възможни прекъсвания на електрозахранването, като призовават гражданите да избягват ненужни пътувания и да следват инструкциите за безопасност.