Цялата реч на Урсула фон дер Лайен беше геополитика. Независимо, че имаше различни акценти, в основата на всичко е как Европа ще посрещне големите геополитически предизвикателства и дали ще се превърне в сериозен геополитически играч.Това каза бившият външен министър и дипломат Надежда Нейнски по повод годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент."Тя говореше, че сигурността на Украйна е сигурност на Европа и може би нямаше да я почувстваме толкова силно, щеше да излезе поредната декларация, ако не се бяха случили нападенията с дронове над Полша", каза Нейнски пред bTV."Фон дер Лайен изрази много силна подкрепа за палестинците, но намери баланса – винаги е подкрепяла Израел, сигурността на Израел е ключово значение, но не може да се пренебрегне хуманитарната катастрофа в Газа.“"Това не е нещо ново, въпросът е как ще се случи. Всички имаме една и съща цел – мир в Близкия изток и баланс между сигурността на Израел и правата на палестинците“."Най-важното, което Урсула Фон дер Лайен каза и препотвърди, е, че трябва да има мнозинство, което да прокара новите политики. Да отпадне приемането на решения с консенсус, което означава да се изолира минимум Орбан и други несъгласни държави.“"България е в Европа, това е безспорно. Но до каква степен членството ни се превръща в инструмент за решаване на проблеми, зависи от начина, по който се прави вътрешната политика.“ Дори правителството, което винаги е правило изявления за евроатлантизъм, в момента се оказва, че мнозинството не е стабилно, а някои политически партии действат коренно различно от официалната позиция.“"Вицепремиерът Зефиров беше поканен институционално, не като лидер на партията. Това показва, че когато присъстваш в коалиция, всяко решение трябва да бъде съгласувано и съобразено с общата европейска политика.“"Ако всяка държава започне да прави самостоятелна политика в ЕС, силата на съюза ще се обезсмисли“, предупреди Нейнски, като даде примера с различните газови сделки на Русия с Германия и България."Това е изключително важно за сигурността на целия континент“, заключи тя, добавяйки, че Европа и Съединените щати имат нужда един от друг в новата геополитическа реалност.