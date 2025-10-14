ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-добрата страна в света за пенсиониране: На върха е за втора поредна година
©
Ако си представяте пенсионирането като спокойно време, изпълнено с разходки, добра храна и минимален стрес, тогава един малък европейски град сякаш е в състояние да ви убеди да се преместите там. Малкият, но красив Люксембург отново е начело на Глобалния индекс за пенсиониране на Natixis за 2025 г., като за втора поредна година е заемал титлата на най-добрата страна за пенсиониране по отношение на здравето, предаде gazzetta.gr.
Класацията се основава на три ключови фактора: продължителност на живота, разходи за здравеопазване на глава от населението и разходи за частно здравеопазване. И във всички тях Люксембург се представя изключително добре. Страната дори отбеляза увеличение на продължителността на живота с четири процентни пункта и най-висок резултат по здравно осигуряване.
Но отвъд статистиката, Люксембург предлага нещо по-съществено: качество на живот, изпълнено с мир и сигурност. Според данни на Световната здравна организация, страната има изключително ниски нива на здравни рискове, малко пътнотранспортни произшествия (само 3,9 на 100 000 жители) и нула случаи на случайно отравяне. Дори процентът на убийствата непрекъснато намалява през последните години, което го прави едно от най- безопасните места за живеене в Европа.
И не става въпрос само за безопасност. Люксембург успява да съчетае съвременния мултикултурализъм с чара на малка европейска столица. С три официални езика – люксембургски, френски и немски – и голям процент от жителите, които говорят английски, да се почувствате "като у дома“ е по-лесно, отколкото си мислите. А ако обичате добрата храна, музеите, замъците и спокойните пейзажи, страната обещава ежедневие, което се усеща по-скоро като... продължителна ваканция.
В тазгодишния списък след Люксембург са Ирландия, Швеция, Норвегия и Швейцария. Заслужава да се отбележи обаче, че Кипър постоянно се изкачва в класацията през последните три години и тази година го виждаме на 19-та позиция.
Още от категорията
/
СЗО алармира: Нужни са спешни действия - над 11 милиона души умират от неврологични заболявания ежегодно
22:46
Медведев: Европейската епидемия от БпЛА е провокация на "бандеровците", за да предизвикат война
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръща...
20:31 / 13.10.2025
Съдът задържа мъжа и жената, обвинени за измама, свързана с отдав...
16:11 / 13.10.2025
ХАМАС освободи втората група от 13 заложници
12:14 / 13.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.