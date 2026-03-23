Еkathimerini.
Самолетоносачът на ВМС на САЩ ''USS Gerald R. Ford'' пристигна в понеделник в комплекса на кея НАТО ''Marathi'' в залива Суда, Крит, където се очаква да остане за повече от седмица ремонти след пожар, който не е бил боен, но е ранил моряци и е повредил части от кораба.
Пожарът избухна на 2 март в основната перална зона на самолетоносача, докато той беше разположен в операции срещу Иран, като засегна около 100 спални места и доведе до лечение на повече от 200 членове на екипажа за вдишване на дим. Повечето по-късно бяха освободени и върнати на служба, според американски служители.
В изявления на американските военни се казва, че задвижващата система на кораба не е повредена и че самолетоносачът е останал напълно функционален въпреки пожара.
''USS Gerald R. Ford'', един от най-новите и най-модерни самолетоносачи на ВМС на САЩ, е разположен от около девет месеца, включително по-ранни операции в Карибите, преди да се премести в Близкия изток. Военният кораб превозва повече от 5000 моряци и над 75 военни самолета, включително F-18 Super Hornet, и разполага със сложна радарна система за въздушен трафик и навигация.
Най-големият самолетоносач в света ''USS Gerald R. Ford'' се завърна в базата в Крит
©
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.