Според местни съобщения пожарът е избухнал на един от горните етажи на сградата. Около 20 души са хоспитализирани, но властите предполагат, че още много са ранени.
Премиерът Нермин Никшич определи пожара като "огромно бедствие", докато говорител на клиничния център на университета в Тузла заяви, че няколко души са лекувани за отравяне с въглероден оксид, трима от които са в интензивно отделение, според съобщения в местните медии.
Медийни кадри от мястото на инцидента показват пламък на един от етажите на сградата, докато пожарникарите се опитват да евакуират хората и да овладеят огъня.
По думите на служителите на старческия дом става ясно, че пожарът е избухнал на седмия етаж около 20:45 ч. местно време.
Една от обитателките, Ружа Каич, която живее на третия етаж, казва, че си е легнала, когато е чула "пукащи звуци" и е видяла пламъците да падат от горните етажи.
Според държавното радио BHRT, Тюрелко Комшич, председател на тристранното президентство на Босна и Херцеговина, изрази съболезнования на близките на загиналите и ранените.
Макар причината за пожара все още да не е известна, босненските власти заявиха, че разследване ще бъде започнато веднага щом условията позволят безопасен достъп до мястото.
