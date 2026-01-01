Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Най-малко 10 души са загинали при експлозия в бар в ски курорт в Швейцария.

Полицията съобщава, че експлозията е разтърсила препълнения бар в Кран-Монтана, Вале, след което е избухнал пожар, докато празнуващите посрещали Новата година.

Повече от 100 души са били в бара Le Constellation Bar and Lounge, когато е станала експлозията, съобщава швейцарската радиостанция Rhone FM.

Представител на швейцарската полиция е обявил, че скоро ще бъде дадена повече информация, която ще бъде оповестена от полицията на кантона Вале.

Швейцарският вестник Blick допълва, че пожарът може да е причинен от фойерверки, докато полицията посочва, че причината за пожара в момента е неизвестна.