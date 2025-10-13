Ta3.
Според съобщенията, инцидентът е станал днес (13 октомври) около 10:00 часа сутринта близо до село Яблонов в Турня, когато два експресни влака са се сблъскали на мястото, където се пресичат двата коловоза.
Говорителят на Словашките железници Ян Бачек заявява, че причината за сблъсъка все още се разследва.
"В момента приоритет е спасяването и евакуацията на пътниците“, заявява той.
Пет линейки и един спасителен хеликоптер са изпратени на мястото на инцидента. Полицията съобщава, че сблъсъкът е станал пред тунела и че пътниците постепенно напускат влаковете.
Както е посочено, "полицията обезопасява мястото на инцидента, координира работата на спасителните служби и ръководи движението на хората в района".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.