10 души загинаха, след като израелските военно-въздушни сили удариха жилищен район в долината Бекаа в Ливан, предаде Sky News. Други двама души са били убити в палестински бежански лагер в страната.

Сред загиналите в Бекаа е бил Хюсеин Яхи, висш лидер в групировката Хизбула. При атаката са били ранени още 24-ма души, сред които и деца. Има и разрушени жилищни сгради.

Атаките са сред най-смъртоносните израелски удари в Източен Ливан през последните няколко седмици и подлагат на риск нарушаването на подкрепяното от САЩ примирие между Израел и Хизбула.

От израелската армия подчертаха, че при атаката са унищожени команден център и склад с оръжия на групировката, които са били използвани за планиране и осъществяване на нападения срещу Израел.

текст: Милен Кандарашев