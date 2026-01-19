ABC News.
Според предварителни данни, 11 ученици са загинали на място, а други двама са починали в болницата заради нараняванията си.
Частният микробус е превозвал ученици до различни начални и средни училища в югозападен Йоханесбург, когато инцидентът е станал около 7:00 часа тази сутрин местно време.
Най-малко 13 деца загинаха при катастрофа между камион и училищен микробус в Южна Африка
