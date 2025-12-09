Wionews.
Пожарът е избухнал в седеметажна сграда в центъра на Джакарта.
Властите съобщават, че в сградата се намират офисите на Terra Drone Indonesia, компания, която предоставя услуги с дронове за различни сектори, от минното дело до селското стопанство, съобщи Reuters.
Kompas TV съобщава, че десетки пожарникари са били мобилизирани, за да овладеят пожара, който в крайна сметка е бил потушен след продължителна операция.
Това се случва след опустошителния пожар в квартал Тай По в Хонконг миналия месец, при който загинаха близо 160 души.
Най-малко 17 загинали при пожар в офис сграда в Джакарта
©
Още от категорията
/
Евростат: Малките предприятия, с персонал под 50 работници, генерират 12,2 трилиона евро нетен оборот
12:39
Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, готвят се да блокират пристанището в Солун
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Paramount отправи нова оферта за враждебно придобиване на Warner ...
16:59 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.