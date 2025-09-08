India Today.
Непалската полиция използва сълзотворен газ и гумени куршуми, за да разпръсне протестиращите, които се опитаха да щурмуват парламента, а около сградата на парламента беше въведен полицейски час.
Твърди се, че полицията е стреляла по протестиращи и с бойни куршуми.
Един от основните организатори на протеста е организация, наречена "Хами Непал“.
Неправителствената организация използва сайтовете за социални медии Instagram и Discord, за да мобилизира студентите за протестите, като качва видеоклипове за това "как да протестират“ с инструкции да носят чанти за колеж, книги и за предпочитане да бъдат облечени в училищна униформа.
