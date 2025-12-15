Reuters.
Провинция Сафи, разположена на около 300 километра южно от столицата Рабат, е засегната от "много силни проливни дъждове“ в рамките на "един час“, които са предизвикали "изключителни“ наводнения, според властите.
По-рано бе ъобщено за 32 ранени, които са били транспортирани в болница в града, където се намира важно пристанище. "Повечето“ от тях са били освободени, след като "са получили необходимите грижи и лечение“.
В Мароко есента е период на преход от лятото към зимата, с постепенно понижаване на температурите, но климатичните промени и глобалното затопляне вече са ограничили спада на температурите, като в атмосферата се задържа голямо количество изпарени води. Според експерти, тази комбинация увеличава риска от екстремни валежи.
Най-малко 21 души загинаха при внезапни наводнения в Мароко
©
Още по темата
/
Земетресение в Румъния
12.12
Още от категорията
/
Гръцките фермери продължават да протестират, полицията блокира движението им към пристанището в Патра
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
CNN: Има задържан във връзка със стрелбата в университет в САЩ
14:35 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:04 / 14.12.2025
Властите публикуваха запис на заподозрян за масовата стрелба в ун...
09:47 / 14.12.2025
Стрелба в американския университет "Браун", има жертви и ранени
08:48 / 14.12.2025
Първи случаи на проказа от 40 години насам в Румъния
09:54 / 13.12.2025
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейт...
19:13 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.