Най-малко 22 автомобила са изгорели при експлозията в Ню Делхи
"Днес в 18:52 ч. (15:22 ч. българскоо време) бавно движеща се кола спря на червен светофар. Малко след това в колата е възникнала експлозия, която е повредила близките превозни средства. Няколко души са загинали, а много други са ранени“, заяви полицейският комисар Сатиш Голча.
В Ню Делхи, съседния щат Утар Прадеш и индийския метрополис Мумбай е обявена висока степен на тревога. Патрулите са засилени и по индийската граница с Пакистан и Бангладеш.
''Фокус'' съобщи по-рано, че на 10 ноември кола се взриви на светофар близо до историческата забележителност в града - ''Червената крепост''. Според India Today близо 13 души са загинали и повече от 20 са ранени. Причината за експлозията все още не е установена. Полицията разследва трагедията.
