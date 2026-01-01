Sky News.
Италианското външно министерство съобщи по-рано, че проверява дали сред загиналите или ранените след пожара в Швейцария има италиански граждани.
Ведомството също така съобщи, че според местните власти има най-малко 40 загинали и 100 ранени.
Швейцарските власти все още не са потвърдили точния брой на загиналите, като полицейски началник посочи "няколко десетки“ на пресконференция, която приключи преди минути.
Италианското външно министерство добави, че много от жертвите не могат да бъдат идентифицирани поради тежките изгаряния по телата им.
Хеликоптер на италианската гражданска защита с екип за оказване на помощ помага на местните власти.
Най-малко 40 души са загиналите при пожара в бар в Швейцария
