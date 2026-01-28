Според канала възрастта на жертвите варира от 17 до 96 години. Смъртни случаи са регистрирани в щатите Канзас, Арканзас, Кентъки, Мичиган, Охайо, Южна Каролина, Ню Джърси, Масачузетс, Мисисипи, Пенсилвания, Тексас, Луизиана, Тенеси и Ню Йорк.
Sky News, позовавайки се на експерти, съобщи, че според предварителните оценки общите щети и икономическите загуби, причинени от ''екстремната зимна буря'' в САЩ, варират от 105-115 милиарда долара.
Бурята засег
Според Националната метеорологична служба на САЩ, ново арктическо течение се приближава към страната и вероятността от друга силна зимна буря в източните щати този уикенд се увеличава.
