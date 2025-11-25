Най-малко 9 деца са убити при пакистански удар в Афганистан
Според неговите данни, още няколко мирни жители са били ранени в резултат на въздушни удари в провинциите Кунар и Пактика.
Прессекретарят на върховния лидер на Афганистан Забиулла Моджахед съобщи в социалната мрежа Х, че около полунощ пакистанските ВВС са бомбардирали къща на мирни жители в района Горбаз на провинция Хост. Според него атаката е станала в населеното място Мугалгай, където са загинали пет момчета и четири момичета, както и една жена. Къщата на афганистанското семейство е била напълно разрушена.
"Подобни атаки бяха извършени в провинциите Кунар и Пактика, в резултат на което бяха ранени четирима мирни жители“, посочва прессекретарят. Според него, по време на тези атаки са били повредени две жилищни сгради.
Вчера пакистанският интернет вестник Express Tribune съобщи, позовавайки се на официални източници, за възможността от повторение на въздушните удари над територията на Афганистан.
Тези събития се случват на фона на ескалация на напрежението с Исламабад и ден след самоубийствения атентат срещу щаб на граничната охрана в пакистанска провинция, граничеща с Афганистан, при който загинаха 3 души за което до този момент никой не е поел отговорност.
Няколко дни по-рано, на 11 ноември, друг атентат пред съд в Исламабад доведе до смъртта на 12 души и раняването на десетки други. Отговорност за атаката пое Пакистанското талибанско движение, което споделя идеологията на афганистанските бунтовници, които превзеха властта в Кабул през август 2021 г.
