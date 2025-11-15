Reuters, няколко дни след като кола бомба избухна в Ню Делхи и уби осем души.
Повечето от загиналите са полицаи, включително и служители от криминалната полиция, които са разследвали конфискуваните експлозиви, съобщават източниците. Някои от ранените са в критично състояние.
"Идентифицирането на телата е в ход, тъй като някои от тях са напълно изгорели“, заявява един от източниците.
"Силата на експлозията е била такава, че някои части от телата са били открити в близки къщи, на около 100-200 метра от полицейското управление“.
Началникът на полицията на федерално управляваната област Джаму и Кашмир в Индия се очаква да даде скоро пресконференция.
По-рано полицейски служител са заявили пред бртанската агенция, че силната експлозия е унищожила полицейското управление в Ноугам, което е било погълнато от пламъците.
Най-малко 9 загинали и 29 ранени при експлозия в полицейски участък в Кашмир
©
Още по темата
Още от категорията
/
Министерството на отбраната на Турция разкри самоличността на жертвите от катастрофата на военния самолет C-130
12.11
Арестуваха германец за управление на платформа за поръчкови убийства, насочена срещу Меркел и Шолц
11.11
8 загинали и 24 ранени след взрив на кола бомба до една от най-популярните забележителности в Ню Делхи
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Великобритания направи изключение от санкциите за българските дру...
16:03 / 14.11.2025
Румънският премиер: Национализацията на "Лукойл" ще бъде последна...
12:48 / 14.11.2025
Русия удари Киев, чуват се експлозии!
08:27 / 14.11.2025
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:18 / 13.11.2025
Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
11:59 / 13.11.2025
Средната годишна заплата в ЕС надхвърли 39 800 евро, България изо...
11:19 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.