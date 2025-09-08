Сподели close
Най-малко четирима души са убити, а 11 са ранени при нападение срещу автобус на входа на Йерусалим, предава Jerusalem Post.

Нападението е станало около 10:13 ч. местно време, когато нападателите са нахлули в автобус, заседнал в трафика, и са започнали да стрелят по пътниците.

Израелската армия е убила двама нападатели при пристигането си, предполага се, че това
е терористична атака, пише Times of Israel.

Първоначалните доклади сочат, че терористите са се качили на автобусна линия 62 в Йерусалим и са започнали да стрелят по пътниците.