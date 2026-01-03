Сподели close
Кметът на Мексико Сити, Клара Бругада Молина, обяви днес, че най-малко двама души са загинали, а 12 са ранени след мощното земетресение, което причини умерини щети, ударяйки южно и Централно Мексико в петък, предава BBC.

50-годишна жена е загинала в Гереро, съобщи губернаторът на щата Гереро Евелин Салгадо, докато Бругада, потвърди смъртта на 60-годишен мъж.

Молина заяви пред X Network, че "след като протоколът за реагиране при земетресение е бил активиран“, са получени съобщения за пет стълба и четири дървета, които са паднали в мексиканската столица.

"Получихме 18 съобщения за прекъсвания на електрозахранването в различни квартали. Две конструкции се оценяват за риск от срутване и като превантивна мярка се проверяват 34 сгради и пет къщи“, добави Молина. Националната сеизмологична служба на Мексико и Европейският средиземноморски сеизмологичен център  обявиха вчера, че е регистрирано земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер, с епицентър в южния щат Гереро, на брега на Тихия океан.

Късно в петък вечерта Бругада заяви, че електрозахранването е възстановено до "98% от съобщените повреди“ в Мексико Сити.