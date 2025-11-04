Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Бързо движещият се тайфун "Калмаеги" премина през централните части на Филипините в понеделник. Стихията причини внезапни наводнения, остави хора блокирани по покривите на домовете си, потопи автомобили и принуди десетки хиляди жители да се евакуират, съобщават властите, цитирани от The Independent. Най-малко двама души са загинали.

Възрастен мъж се е удавил при наводнение в Южен Лейте, където е било прекъснато и електрозахранването в цялата провинция. Друг мъж е загинал, след като върху него е паднало дърво в централната провинция Бохол, съобщават местните власти.

Тайфунът достигнал сушата около полунощ в град Силаго, в източната провинция Южен Лейте, след което се насочил на запад и по обяд вече преминал над град Баколод в провинцията Негрос Оксидентал. Според метеоролозите "Калмаеги" е бил със скорост на вятъра до 140 км/ч и пориви, достигащи 195 км/ч.

Генералният секретар на Филипинския червен кръст Гуендолин Панг заяви, че множество жители са били блокирани на покривите си от наводненията в крайбрежния град Лилоан в провинцията Себу. "Получихме безброй обаждания от хора, които молят за помощ, но спасителните екипи не могат да достигнат до тях. Навсякъде има плаващи коли и отломки. Ще трябва да изчакаме водата да се оттегли", коментира Панг.

В източната провинция Самар, първа ударена от "Калмаеги", бурята е откъснала покриви и е повредила около 300 къщи на острова Хомонхон, част от общината Гуйуан, но засега няма данни за жертви или ранени. "Имаше силен вятър, но без наводнения. Добре сме - преживявали сме и по-тежки бури", заяви кметът Анализа Гонзалес Куан.

"Калмаеги" е 20-ият тропически циклон, който удря Филипините през тази година. Той се придвижва на запад със скорост около 25 км/ч и се очаква да напусне архипелага, навлизайки в Южнокитайско море по-късно във вторник или в сряда сутринта. Преди бурята да достигне сушата, властите са евакуирали над 150 000 души в по-безопасни райони. Издадени са предупреждения за проливни дъждове, разрушителни ветрове и вълни до три метра височина.

На остров Негрос жителите са били предупредени за опасност от вулканични кални потоци от връх Канлаон, един от най-активните вулкани в страната, който през последните месеци изхвърля пепел и пара, съобщава Филипинският институт по вулканология и сеизмология. Заради бурното море междуостровните фериботи и рибарските лодки са спрени, а над 3500 пътници и шофьори останават блокирани в близо 100 пристанища, информира бреговата охрана. Отменени са и най-малко 186 вътрешни полета.

Филипините се намират в един от най-тайфунно активните райони на планетата и всяка година са засегнати от около 20 циклона. Освен това страната често преживява земетресения и има над дузина активни вулкани, което я прави една от най-податливите на природни бедствия в света.