The Independent. Най-малко двама души са загинали.
Възрастен мъж се е удавил при наводнение в Южен Лейте, където е било прекъснато и електрозахранването в цялата провинция. Друг мъж е загинал, след като върху него е паднало дърво в централната провинция Бохол, съобщават местните власти.
Тайфунът достигнал сушата около полунощ в град Силаго, в източната провинция Южен Лейте, след което се насочил на запад и по обяд вече преминал над град Баколод в провинцията Негрос Оксидентал. Според метеоролозите "Калмаеги" е бил със скорост на вятъра до 140 км/ч и пориви, достигащи 195 км/ч.
Генералният секретар на Филипинския червен кръст Гуендолин Панг заяви, че множество жители са били блокирани на покривите си от наводненията в крайбрежния град Лилоан в провинцията Себу. "Получихме безброй обаждания от хора, които молят за помощ, но спасителните екипи не могат да достигнат до тях. Навсякъде има плаващи коли и отломки. Ще трябва да изчакаме водата да се оттегли", коментира Панг.
В източната провинция Самар, първа ударена от "Калмаеги", бурята е откъснала покриви и е повредила около 300 къщи на острова Хомонхон, част от общината Гуйуан, но засега няма данни за жертви или ранени. "Имаше силен вятър, но без наводнения. Добре сме - преживявали сме и по-тежки бури", заяви кметът Анализа Гонзалес Куан.
"Калмаеги" е 20-ият тропически циклон, който удря Филипините през тази година. Той се придвижва на запад със скорост около 25 км/ч и се очаква да напусне архипелага, навлизайки в Южнокитайско море по-късно във вторник или в сряда сутринта. Преди бурята да достигне сушата, властите са евакуирали над 150 000 души в по-безопасни райони. Издадени са предупреждения за проливни дъждове, разрушителни ветрове и вълни до три метра височина.
На остров Негрос жителите са били предупредени за опасност от вулканични кални потоци от връх Канлаон, един от най-активните вулкани в страната, който през последните месеци изхвърля пепел и пара, съобщава Филипинският институт по вулканология и сеизмология. Заради бурното море междуостровните фериботи и рибарските лодки са спрени, а над 3500 пътници и шофьори останават блокирани в близо 100 пристанища, информира бреговата охрана. Отменени са и най-малко 186 вътрешни полета.
Филипините се намират в един от най-тайфунно активните райони на планетата и всяка година са засегнати от около 20 циклона. Освен това страната често преживява земетресения и има над дузина активни вулкани, което я прави една от най-податливите на природни бедствия в света.
Най-малко двама души са загинали след опустошителния тайфун "Калмаеги"
© The Independent
Още по темата
/
Над 70 000 души се евакуират, докато тайфунът "Калмаеги" приближава източната част на Филипините
03.11
Още от категорията
/
Валдис Домбровскис: Присъединяването към еврозоната не е просто смяна на монети и банкноти, то е приобщаване към сърцето на Европа
11:29
Повишена вулканична активност на Камчатка: Над 57 вторични труса, най-силният от които от 6.2 по Рихтер
08:25
Euractiv: ЕС обмисля да разшири правомощията на Frontex, за да се справи със заплахите от дронове
03.11
Опасна мода в Русия: Чрез TikTok се популяризират хапчета за отслабване с тежки странични ефекти
02.11
Френските разузнавателни служби: Българите, осквернили мемориала на "Холокоста", са част от руска кампания
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Земетресение от 5.0 по Рихтер разтърси Западна Турция
14:54 / 03.11.2025
84 души се натровиха с дюнери, 10 деца са в болница
12:12 / 03.11.2025
Euractiv: ЕС обмисля да разшири правомощията на Frontex, за да се...
11:24 / 03.11.2025
Южните ни съседи често алармират, че ги тормозят на работното им ...
09:01 / 03.11.2025
Ново земетресение от 5,6 по Рихтер удари край бреговете на Камчат...
08:28 / 03.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.