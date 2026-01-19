Най-малко седем души загинаха днес при експлозия в центъра на столицата на Афганистан Кабул, а десет бяха ранени, съобщи италианската неправителствена медицинска организация "“.Организацията заяви, че хирургичният ѝ център в Кабул е приел 20 души след експлозията, включително седем, които вече са били починали.Видеоклипове, споделени в социалните мрежи, показват разпръснати отломки по улицата отвън и дим, изригващ от голяма дупка, пробита в предната част на хотелската сграда."Сред ранените са четири жени и едно дете... За съжаление, седем души вече бяха мъртви при пристигането си.“ Нямаше незабавна информация за причината за експлозията'', заяви директорът на организацията в Авганистан, Деян Панич.По-рано Абдул Матин Кани, говорител на Министерството на вътрешните работи, потвърди, че експлозията в ресторант в Кабул в понеделник следобед е довела до жертви. Той добави, че разследването на инцидента е в ход.Припомняме, че талибаните поеха контрола над разкъсвания от война Афганистан през 2021 г.